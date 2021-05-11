مشيشي يبحث سبل دعم الاتحاد الاوروبي لتونس في مجابهة كورونا

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021، بالوزير الاول البرتغالي، رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي أنطونيو كوستا.

وتباحثا الطرفان علاقات التعاون بين تونس والبرتغال وسبل دعم الاتحاد الاوروبي لتونس في مجابهة جائحة كوفيد-19، وخاصة توفير التلاقيح.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة يشارك اليوم، في الاجتماع الأوروبي الافريقي حول الهجرة ويُلقي كلمة بالمناسبة.

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