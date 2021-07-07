مشيشي يتعهد من باجة بتذليل الصعوبات حتى إن اقتضى الأمر تسخير المعدات الطبية والموارد البشرية

أدى ظهر اليوم الأربعاء 07 جويلية 2021، هشام المشيشي رئيس الحكومة زيارة غير معلنة إلى ولاية باجة و كان في استقباله محسن معز الميلي والي باجة و الكاتب العام للولاية و رئيس بلدية باجة و معتمدة باجة الشمالية و معتمد باجة الجنوبية و ثلة من القيادات الأمنية بالجهة و ممثلي المنظمات الوطنية .

وقد تحول رئيس الحكومة إلى المستشفى الميداني بالقاعة المغطاة بباجة أين اطلع على تقدم أشغال تركيز المستشفى الميداني الذي سيكون جاهزا في نهاية الأسبوع الجاري إلى جانب تعهده بالعمل على توفير الموارد البشرية اللازمة للغرض، ودعا إلى انخراط كافة الأطراف لمكافحة هذا الفيروس مع ضرورة انخراط المواطن في هذا المجهود بالتزامه على الأقل باحترام الإجراءات و البروتكول الصحي.

كما توجه المشيشي إلى مركز التلقيح الجهوي بباجة بالمركب الشبابي بباجة حيث عاين عملية التلقيح وصرح بأن هناك أزمة في التلاقيح، معتبرا أن الإشكال هو عدم توفر التلاقيح بالسوق العالمية إلا أنه استطاع وفق قوله أن يوفر التلاقيح لتونس مع وجود استراتيجية خاصة بالولايات الموبوءة، على حد قوله.

و اختتم مشيشي الزيارة بالإشراف على جلسة عمل بمركز الولاية حيث استمع لعرض من المدير الجهوي للصحة بباجة حول الوضعية الوبائية بالجهة و تعهد بالعمل على توفير الموارد البشرية اللازمة و تذليل كل الصعوبات و ذلك حتى إن اقتضى الأمر إلى استعمال آلية التسخير سواء بالنسبة للمعدات الطبية أو للموارد البشرية، مجددا دعوته في الختام لتظافر كافة الجهود و كل الأطراف لمحاربة هذا الفيروس.

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