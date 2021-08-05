مشيشي يتولّى التصريح بمكاسبه

تولى رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي اليوم الخميس 05 أوت 2021، التصريح بمكاسبه ومصالحه طبقا لمقتضيات القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك إثر انتهاء مهامه.

يُشار إلى أن المشيشي غاب عن الساحة الإعلامية منذ يوم 25 جويلية المنقضي، ما جعل البعض يتحدث عن إمكانية أن يكون قيد الإقامة الجبرية.

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