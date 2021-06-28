مشيشي يدعو أعضاء اللجنة العلمية لجلسة عاجلة بسبب السلالات الجديدة

قرّر رئيس الحكومة هشام مشيشي دعوة أعضاء اللجنة العلمية، لعقد جلسة عاجلة من أجل الوقوف على انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا، والبحث في الطرق العملية النافذة والفعالة للسيطرة على انتشار العدوى باستعمال جميع الامكانيات المتاحة، بما في ذلك القرارات والاجراءات القصوى حفاظا على صحة المواطنين.

ومن جهة أخرى، اجتمع صباح اليوم رئيس الحكومة عبر تقنية التواصل عن بعد، مع ولاة تونس الكبرى، ووزير الصحة، والقيادات الأمنية لتنسيق الإجراءات على مستوى تونس الكبرى باعتبار الكثافة السكانية وصعوبة الفصل بين المعتمديات.

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