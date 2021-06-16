مشيشي يلتقي نور الدين الطبوبي

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم الأربعاء 16 جوان 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام بالبلاد وأهمية العمل المشترك بين الحكومة والمنظمة الشغيلة من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والانصراف لحل الإشكاليات التي تهم التونسيين وخاصة مزيد الإحاطة بالفئات الهشة التي كانت من أكثر المتضررين من جائحة كوفيد-19.

ونوّه رئيس الحكومة إلى أهمية الحوار والتشاور بين الحكومة والمنظمة الشغيلة والذي حقق نتائج إيجابية لصالح التونسيين كان آخرها الاتفاق الحاصل أمس، اثر اجتماع جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، على تسوية وضعية عملة الحضائر وإصدار الأوامر الترتيبية وتفعيل اتفاق 6 فيفري الماضي.

من جانبه، ثمن الأمين العام للاتحاد حرص الحكومة على الالتزام بالتعهدات السابقة والايمان المشترك للطرفين بضرورة العمل المشترك والتشاور المتواصل لايجاد حلول لكل الإشكاليات العالقة، مضيفا ان اللقاء مثل فرصة لتدارس الآليات الكفيلة بالتسريع في تطبيق مخرجات اجتماع 5 زائد 5.

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