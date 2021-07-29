مشيشي ينفي قطعا تعرضه للضرب بقصر قرطاج أو كتابة استقالته تحت تهديد السلاح

نفى رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي في تصريح للشارع المغاربي اليوم الخميس 29 جويلية 2021، قطعا ما ورد على موقع « ميدل ايست أي » البريطاني المحسوب على قطر بخصوص تعرضه لاعتداء جسدي يوم 25 جويلية 2021 تاريخ اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تفعيل الفصل 80 واتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية .

كما نقى مشيشي أنه قام بتقديم استقالته تحت تهديد السلاح، مشيرا إلى أنه كتب البيان وهو مرتاح البال وكان وقتها في منزله وكتبته عن قناعة تامة، على حد تعبيره.

كما فنّد مشيشي أن يكون ممنوعا من التصريحات، مؤكدا أنه لن يقبل أن يكون عنصر تعطيل او عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون وخاصة أن يكون أداة لمن لم يفهم الدرس.

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