مشيشي يُعطي شارة انطلاق موسم الحصاد الوطني من بنزرت

أعطى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم السبت 05 جوان 2021، بمعتمدية ماطر من ولاية بنزرت شارة انطلاق موسم الحصاد الوطني لسنة 2021/2020.

وكان رئيس الحكومة مرفوقا بكل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريم، والمستشار بديوان رئيس الحكومة أسامة الخريجي، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، ووالي بنزرت محمد قويدر إلى جانب حضور عدد من نواب مجلس الشعب عن ولاية بنزرت وعدد من المسؤولين الجهويين.

واستمع رئيس الحكومة بالمناسبة إلى عرض حول قطاع الحبوب بولاية بنزرت والاستعدادات لموسم الحصاد وعرض نماذج لأهم الأصناف من الحبوب والبقول المنتجة بالجهة.

كما تولى رئيس الحكومة زيارة الشركة التعاونية المركزية للقمح « COCBLE » بمعتمدية ماطر حيث عاين طريقة تعيير ومراقبة جودة الحبوب بالمخبر المختص، كما اطلع على مركز التجميع بالشركة والاستعدادات لتجميع الحبوب في أفضل الظروف.

وأكد رئيس الحكومة أن القطاع الفلاحي في تونس يبقى عماد الاقتصاد التونسي والقطاع الذي صمد رغم الظرفية الاقتصادية والصحية الصعبة التي عرفتها بلادنا خاصة في ظل جائحة كوفيد-19، داعيا التونسيين إلى ايلاء الفلاحة والفلاحيين الأهمية اللازمة، لتجاوز كل الصعوبات التي يعرفها القطاع.

كما اعتبر مشيشي بالمناسبة أنه وبالرغم من بعض الصعوبات إلا أن صابة الحبوب لهذه السنة شهدت تطورا مقارنة بالموسم الفارط وهو ما يعتبر تتويجا لمجهودات الفلاحين وبشرى للتونسيين في ظل هذا الوضع الصعب.

وحسب احصائيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فإن التقديرات الأولية لإنتاج الحبوب بلغت حوالي 16.5 مليون قنطار مقابل 15.3 مليون قنطار في الموسم الماضي أي بزيادة بـ7 بالمائة.

وتعتبر الشركة التعاونية المركزية المركزية للخدمات الفلاحية للقمح أحد أهم المؤسسات الوطنية التي تساهم بـ 20 بالمائة من التجميع على المستوى الوطني حيث تقدر طاقة خزن الـ24 مركزا قارا والموزعة على 10 ولايات بـ1.9 مليون قنطار، إضافة إلى بعض المراكز الموسمية حسب الصابة، كما ينتفع ما بين 6 آلاف و10 آلاف فلاح بخدمات الشركة.

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