مشيشي يُوقع صفقتَا اقتناء ألف مكثف اوكسيجين و3.5 ملايين تلقيح جونسون اند جونسون

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 06 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق حول الحاجيات العاجلة لمواجهة جائحة كورونا.

وقرر المجلس ما يلي:

1- الترخيص في 840 عقد خدمات اضافي للمستشفيات الميدانية.

2- التوقيع غدا على صفقة اقتناء ألف مكثف اوكسيجين concentrateur d’oxygène.

3- التوقيع على صفقة اقتناء تلقيح Jhonson&jhonson الامريكي ذي الجرعة الواحدة (3 ملايين و581 الف جرعة) خارج اطار منظومة كوفاكس.

4- خلاص عقود الخدمات مع وزارة الصحة في ظرف أسبوع.

5- تخصيص اعتماد عاجل واضافي من ميزانية الدولة بـ 300 مليون دينار لتمويل القطاع الصحي العمومي من شراءات وتجهيزات وأدوات طبية ومواد استهلاكية.

6- دعوة الصناديق الاجتماعية لبذل مجهود اضافي لتمويل القطاع الصحي العمومي خلال هذه الفترة.

كلمات البحث :اكسيجين;جونسون اند جونسون;مشيشي