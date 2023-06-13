مصادر: مكالمة هاتفية إيجابية حول تونس بين تاياني ومديرة صندوق النقد

أعلنت مصادر دبلوماسية اليوم الأربعاء، بأن « مكالمة هاتفية مطوّلة » جرت بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

وكان من المفترض أن يلتقي تاياني مديرة صندوق النقد اليوم الثلاثاء في واشنطن، ولكنه قطع زيارته وعاد إلى روما بسبب وفاة زعيم حزبه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني

ووصفت المصادر الاتصال الهاتفي الذي تمحور حول الوضع الاقتصادي في تونس بـ « الإيجابي للغاية » ، حيث يترقب صندوق النقد مقترحات من السلطات التونسية بشأن استئناف المفاوضات الخاصة بالحصول على قرض تبلغ قيمته الاجمالية 1.9 مليار دولار أمريكي.

وجددت المصادر التأكيد على أن إيطاليا ستواصل إيلاء اهتمام وثيق للملف بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.

وكان تاياني قد قال أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك بواشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، « نريد حلولا جيدة لتونس، نريد اتفاقا، لكن علينا أن نكون براغماتيين » .

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