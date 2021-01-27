مصدر بالرئاسة يُؤكّد وصول ظرف فارغ به مادة مشبوهة بصدد التحليل

أكد مصدر برئاسة الجمهورية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء عشية اليوم الأربعاء، وصول ظرف مشبوه إلى القصر الرئاسي بقرطاج، مبينا أن الظرف كان خاليا من أية وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الجمهورية لم يتلق هذا الظرف، بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة.

كما أفاد المصدر بأنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالظرف على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح بحث حول مصدر هذا الظرف.

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