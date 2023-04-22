مصدر دبلوماسي أوروبي: مسألة المساعدات لتونس «معضلة»

وصف مصدر دبلوماسي أوروبي مسألة المساعدات إلى تونس بـ « المعضلة » .

ومن المزمع أن تُطرح المسألة للنقاش على طاولة مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين المقبل.

وحسب المصدر، فإن المعضلة تكمن في أن الاتحاد الأوروبي « لا يريد أن ينهار البلد » اقتصاديا وأيضًا بسبب العواقب المحتملة فيما يتعلق بالهجرة.

وشدد المتحدث على أنه « ينبغي أن يجد الاتحاد طريقة للمساعدة « ، ولكن من ناحية أخرى، « لا يمكننا أن ينسى أهمية الحقوق » ، لأننا بذلك « نخاطر بزعزعة استقرار البلاد على المدى الطويل » .

وأضاف المصدر الدبلوماسي: « علينا إيجاد طريقة للتعامل مع المسألة » ، مشيرا إلى أن مزيد من الوضوح ربما يأتي من « زيارات (مسؤولين أوروبيين) الأسبوع المقبل إلى تونس » .

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