مصدر مسؤول من الداخلية: الغنوشي موقوف في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية

قامت فرقة أمنية بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء اليوم الاثنين، اثر صدور مذكرة ايقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، وفق تأكيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأفاد المصدر ذاته، أن الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.

وأضاف المسؤول بوزارة الداخلية أن الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، الى حين اتخاذ الاجراءات بخصوصه.

وكانت حركة النهضة قد أكدت في بلاغ لها أن فرقة أمنية « قامت مساء اليوم الاثنين 17 أفريل 2023 بمداهمة منزل راشد الغنوشي رئيس الحركة واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية ».

ونددت الحركة بما أسمته « التطور الخطير وطالبت بإطلاق سراح راشد الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين ».

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