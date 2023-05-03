مصرف الزيتونة: السيطرة على الحريق ولا خلل في نظام المعلومات

أعلن مصرف الزيتونة في بلاغ له مساء اليوم الأربعاء، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب بالمقر الاجتماعي لمصرف الزيتونة من قبل الحماية المدنية.

وأكد المصرف عدم وجود أي اضرار بشرية و عدم حدوث أي خلل في نظام المعلومات بإستثناء بعض الأضرار المادية التي خلّفها الحريق بالمبنى.

كما شدد المصرف على السير العادي للعمليات المصرفية بجميع فروعه، مؤكدا على سلامة جميع وثائق ومعطيات الحرفاء.

وكان الناطق الرّسمي باسم الحماية المدنيّة معز تريعة قد أكد أنّه تمّ توجيه 12 شاحنة إطفاء إلى مكان الحريق إضافة إلى 3 سيّارات إسعاف وشاحنة سلّم ميكانيكي.

وأوضح أنّ الحريق اندلع من الطابق الأرضي وتسرّب إلى باقي الطوابق عن طريق الواجهة الأماميّة ،مضيفا أنّ وحدات الحماية المدنيّة تقوم حاليا بعمليات الإطفاء بالطابق الأرضي مع القيام بعمليّة الإطفاء بالسلّم الميكانيكي.

ونشب عشيّة اليوم الأربعاء ،حريق هائل بالمقرّ الرئيسي لمصرف الزيتونة بجهة الكرم الضاحية الشمالية للعاصمة.

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