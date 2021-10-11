مصر تُؤكّد ثقتها في قدرة الحكومة التونسية الجديدة على مُجابهة كافة التحديات

أصدرت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، بيانا عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة نجلاء بودن، مُثمنة الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة التونسية للاستجابة لتطلعات الشعب التونسي

وأعربت مصر عن ثقتها في قدرة الحكومة التونسية الجديدة على مُجابهة كافة التحديات المختلفة، في إطار التكاتف الشعبي وتحت قيادة قيس سعيد رئيس الجمهورية .

وأكدت مصر أنها ستظل داعمة ومُساندة لجهود القيادة التونسية في مساعيها نحو ترسيخ ركائز الاستقرار في تونس، وتحقيق التقدم والتنمية، بما يصون مُقدرات شعبها ويحفظ مؤسسات الدولة الوطنية.

وأعربت مصر عن تطلعها إلى العمل مع الحكومة الجديدة على الارتقاء بأُطر التعاون الثنائي المُتميزة بين البلدين، وتعزيز آليات التشاور حول مُختلف القضايا ذات الاهتمام المُشترك، في إطار ما يجمع البلدين من أواصر أخوية وروابط وثيقة على شتى الأصعدة، وفق نص البيان.

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