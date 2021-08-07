مصطفى الفرجاني: وصول اللقاحات الى مقرات الادارات الجهوية للصحة

أعلن المدير العام للصحة العسكرية مصطفى الفرجاني في تصريح للقناة الوطنية مساء اليوم السبت، عن وصول اللقاحات عشية فعالية اليوم الوطني للتلقيح الى الادارات الجهوية للصحة بمختلف الولايات والمعتمديات.

وأشار الفرجاني الى أنه سيتم توزيعها على مراكز التلقيح على متن شاحنات مبردة، معتبرا لقاح « سترازينيكا » الذي سيتم تقديمه غدا من اللقاحات التي تتطلب سلسلة تبريد سهلة تتراوح درجات تبريدها بين 2و8 درجات وذلك مقارنة ببقية اللقاحات الأخرى.

ودعا الفرجاني كل المواطنين للإقبال على التلقيح نظرا لما له من فائدة في الحد من انتشار العدوى والتقليص من خطورة الإصابة.

كلمات البحث :إدارات جهوية;لقاحات;مصطفى الفرجاني