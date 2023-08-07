مصطفى بن أحمد يمثُل غداً أمام فرقة مُكافحة الإرهاب

أعلن النائب بالبرلمان المنحل، مصطفى بن أحمد، اليوم الإثنين، أنه سيمثل غدا أمام فرقة مكافحة الارهاب ببوشوشة.

ولم يكشف بن أحمد، في تدوينة نشرها على حسابه بالفايسبوك، أسباب مثوله أمام فرقة مكافحة الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن القيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي قد أعلن اليوم الإثنين، عن تلقيه استدعاءً للمُثول أمام فرقة مُقاومة الإرهاب ببوشوشة يوم الأربعاء المقبل في إطار ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة .

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