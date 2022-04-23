مصير مهاجرين غير نظاميين مفقودين منذ 2008: سفارة الجزائر بتونس توضّح

قدم سفير الجزائر بتونس عزوز بعلال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة، معطيات بخصوص الشباب الجزائريين الذين هاجروا بطريقة غير شرعية و الذين يعتبرون مفقودين أو موضوع اختفاء قسري، مؤكدا أن السلطات الجزائرية « لن تتوانى » في إعلام عائلات المعنيين بأي مستجدات قد تطرأ في هذه القضية الأليمة.

وأوضح سفير الجزائر بأن محكمة الكاف بتونس استدعت عائلات و ذوي شبان جزائريين مهاجرين غير شرعيين، معتبرين كمفقودين و موضوع اختفاء قسري، مبرزا بأنه تم تسجيل اختفاء هؤلاء الشبان منذ سنة 2008، و يقدر عددهم حسب الشهادات و التبليغات المختلفة 39 شخصا.

وأوضح السفير بأن الجهاز الدبلوماسي و القنصلي الجزائري في الجمهورية التونسية قام بتأطير و توجيه من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بالمساعي اللازمة لدى السلطات التونسية للوقوف على حقيقة الأمر، و أكدت هذه الأخيرة رسميا و في مناسبات عديدة، نفيها تواجد مساجين جزائريين في السجون التونسية لم يتم الإبلاغ عنهم للسلطات الجزائرية، طبقا للأعراف و لأحكام الاتفاقية الدولية للعلاقات القنصلية. كما دققت في الموضوع دون التوصل إلى أي مؤشر يوحي باختفاء قسري لمواطنين جزائريين في تونس ».

وأبرز السفير أن الجزائر و تونس « تربطهما علاقة ثقة تسودها روح المسؤولية و التعاون النزيه، بما في ذلك التعاون القنصلي و القضائي و خاصة البحث عن المفقودين أو الأشخاص محل بحث في فائدة العائلات ».

وأضاف السفير أن البلدين « تربطهما اتفاقية تعاون قضائي، يتم من خلالها احترام التدابير المنصوص عليها، تبادل المعلومات القضائية و متابعة التحقيقات المتعلقة بأشخاص معنوية أو طبيعية، خاصة عن طريق الإنابات القضائية، و هي الإطار الأمثل للتعاطي مع مثل هذه القضايا ».

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