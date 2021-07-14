مضربَا أنس جابر يُباعان بـ75 ألف دينار

أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر في شريط فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021، أن المضرب الخاص بها والذي تم عرضه مؤخرا في مزاد علني خيري تم بيعه بـ35 ألف دينار .

كما أشارت جابر إلى أنها قامت ببيع مضرب آخر بقيمة 40 ألف دينار.

وكشفت أنس جابر بأنه تم بهذه المبالغ شراء وحدة انعاش كاملة و3 اسرة انعاش و7 آلات أكسجين بطاقة 10 لتر وسيتم توزيعها على عدة مستشفيات .

كما تعهدت أنس جابر بشراء معدات طبية أخرى من مالها الخاص .

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