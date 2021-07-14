مضربَا أنس جابر يُباعان بـ75 ألف دينار

اخر تحديث : 14/07/2021

أنس جابر

أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر في شريط فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021، أن المضرب الخاص بها والذي تم عرضه مؤخرا في مزاد علني خيري تم بيعه بـ35 ألف دينار .

كما أشارت جابر إلى أنها قامت ببيع مضرب آخر بقيمة 40 ألف دينار.

وكشفت أنس جابر بأنه تم بهذه المبالغ شراء وحدة انعاش كاملة و3 اسرة انعاش و7 آلات أكسجين بطاقة 10 لتر وسيتم توزيعها على عدة مستشفيات .

كما تعهدت أنس جابر بشراء معدات طبية أخرى من مالها الخاص .


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق