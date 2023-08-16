مطار تونس قرطاج: حجز 10288 قرصًا مخدّرًا داخل أكياس شكلاطة

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمصلحة التفتيش الأمني بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج، في ساعة مُتأخرة من مساء أمس الثلاثاء، من ضبط مسافر من جنسية دولة مجاورة قادم من إحدى الدول العربية بحوزته 24 صفيحة من مخدّر القنب الهندي الزطلة مخفية داخل أمتعته.

كما تمكّنت الوحدات أيضًا من ضبط مسافرتين قادمتين من إحدى الدول الأجنبية بحوزتهما 210 صفيحة من ذات المخدّر « زطلة »، إضافة إلى ضبط مسافرة أخرى تونسية الجنسية قادمة من دولة أوروبية بحوزتها 10288 قرص مخدّرا داخل أكياس شكلاطة بنية التضليل.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، تم إثر التنسيق مع المصالح الديوانية إحالة المعنيين والمحجوز إلى المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض.

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