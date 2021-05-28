مطار قرطاج: ضبط كلاشينكوف بحوزة امرأة قادمة من دولة افريقية

اخر تحديث : 28/05/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مطار تونس قرطاج: ضبط سلاح ناري بحوزة امرأة قادمة من دولة افريقية

تمّ صباح اليوم الجمعة 28 ماي 2021، ضبط سلاح ناري نوع « كلاشينكوف » (دون مخزن) في حقيبة أدباش تابعة لمسافرة، تحمل جنسيّة دولة مغاربيّة، كانت قادمة من دولة افريقيّة عبر مطار تونس قرطاج ومرفوقة بوالدتها.
هذا وقد تمّ التّفطّن لهذا السّلاح من قبل أعوان التّفتيش الأمني (شرطة وديوانة) المكلّفين بمراقبة الأمتعة المشحونة.
وقد تمّت إحالة المعنيّة على مصالح الدّيوانة لاتّخاذ الاجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنها.


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