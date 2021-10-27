مطار قرطاج: إحباط تهريب 500 غرام من الهيروين كانت بأمعاء مسافر

تعهدت وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في معطيات مفادها اعتزام شخص (قاطن بتونس العاصمة) تهريب كمية من المواد المخدرة من بلد أجنبي إلى تونسّ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

وبينت الوزارة بأنه بإجراء التحريات اللازمة، تمكنت يوم 26 أكتوبر 2021 من القبض على المعني بمطار تونس قرطاج قادما من البلد الأجنبي والذي بعرضه على الأشعة تبيّن وجود 83 كبسولة من مخدر « الهيروين » مختلفة الأحجام تزن حوالي 550 غرام بأمعائه.

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بالاحتفاظ به واتخاذ ما يتعين في شأنه.

كلمات البحث :الهيروين;تهريب;مسافر;مطار قرطاج