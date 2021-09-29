مطار قرطاج: إحباط تهريب 518 غرام من مخدر الكوكايين

تمكن أعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من مخدر الكوكايين بحوزة مسافر أجنبي قادم إلى تونس من إحدى الدول الأوروبية.
وقد اشتبه أعوان الديوانة بفرقة تفتيش المسافرين في تصرفات المسافر المذكور وبإخضاعه إلى التفتيش تم العثور على 518 غرام من مخدر الكوكايين مخفية تحت طيات ثيابه .
وأكدت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضر في الغرض وتم بعد استشارة النيابة العمومية إحالة المشتبه به والمادة المخدرة المحجوزة إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة البحث والتحري.
كلمات البحث :الكوكايين;تهريب;مطار قرطاج
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