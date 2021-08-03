مطار قرطاج: إحباط محاولة تهريب 200 علبة من حقن «البوتوكس»

تمكن فريق التفتيش الأمني المشترك بمطار تونس قرطاج اليوم الثلاثاء 03 أوت 2021، من ضبط كمية من حقن « البوتوكس » مخفية داخل أمتعة مسافر يحمل جنسية أجنبية قادم من إسطنبول.

وقد تم ذلك إثر تفطن الأعوان المكلفين بالتفتيش بالأشعة إلى وجود أجسام وسط أمتعة المسافر المذكور حيث تولى أعوان الديوانة بفرقة تفتيش المسافرين بالمطار إخضاعها إلى التفتيش الدقيق ليتم العثور داخلها على 200 حقنة من نوع البوتوكس مخفية وغير مصرح بها قدرت قيمتها بـ268 ألف دينار.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.

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