مطار قرطاج: إرتفاع عدد مصابي كورونا إلى 6 أشخاص

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد « الحبيب غديرة » في تصريح للقناة الوطنية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا بمطار تونس قرطاج الدولي إلى 6 أشخاص، مشيرا إلى تواصل السعي للسيطرة على البؤرة الجديدة لانتشار كورونا في المطار .

وحذر غديرة من تكاثر مثل هذه البؤر وخروجها عن السيطرة، مشددا على أهمية وعي المواطن في تجنب عودة انتشار الفيروس في تونس.

ودعا المتحدث المواطنين الى ضرورة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والالتزام بالتباعد الجسدي و التقليل من الزيارات خلال عيد الاضحى المبارك.

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