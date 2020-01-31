مطار قرطاج: القبض على امرأة وحجز 155 كبسولة من القنب الهندي

تمكنت وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية يوم 27 جانفي 2020، من ضبط امرأة (43 سنة) بمطار تونس قرطاج اعترفت بتحوّزها على كمية المخدرات بأمعائها وبعرضها على التصوير بالأشعة تأكّد وجود 155 كبسولة « تمرة » من مخدر القنب الهندي « الزطلة » تزن حوالي 900 غرام بقيمة مالية قدرها 30 ألف دينار والتي تم استخراجها لاحقا على مراحل.

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بالاحتفاظ بها من أجل « مسك وترويج وتهريب مادة مخدرة » ومواصلة الأبحاث.

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