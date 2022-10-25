مطار قرطاج: القبض على شخص محل حكم بالسجن لمدة 85 سنة

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أنه بناء على معلومات مفادها تعمد شخص تونسي مقيم ببلد مجاور يتزعم شبكة دولية في ترويج المخدرات بين بلدان عربية، يستعمل جواز سفر أجنبي به هوية مزيفة مخالفة لهويته الأصلية في تنقلاته وذلك للتفصي من التتبعات القضائية الصادرة في شانه.

وقد تمكن يوم 24 أكتوبر 2022 أعوان محافظة شرطة الحدود والأجانب بمطار تونس قرطاج من التفطن له أثناء محاولة دخوله لبلادنا مستغلا في ذلك جواز السفر الأجنبي منكرا هويته الأصلية.

وبتعميق التحريات معه تبين أنه، محل عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة ومحل حكم بالسجن بأكثر من 85 سنة.

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