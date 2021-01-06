مطار قرطاج: إحباط محاولة تهريب 220 ألف دولار أمريكي يشتبه أنها مزيفة

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج من الكشف عن عملية تهريب 220 ألف دولار أمريكي يشتبه في كونها مزيفة مخفية بإحكام داخل حقيبة مسافر تونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج حيث تفطن أعوان الديوانة إثر اخضاع أمتعة المسافر المذكور إلى مخبأ مهيأ محدث في باطن الحقيبة تم بداخله لف المبلغ المذكور من العملة الأجنبية .

وأكدت الديوانة في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر في الغرض كما تم بعد استشارة النيابة العمومية إحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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