مطار قرطاج: تركيز كاميرات لتقصّي الحرارة لدى المسافرين القادمين

تمّ اليوم الاثنين، تركيز الكاميرات الحرارية لتقصّي درجات الحرارة لدى المسافرين القادمين إلى مطار تونس قرطاج الدولي في إطار الترصّد والتوقّي من فيروس كورونا الجديد.

وبينت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمتجددة بوزارة الصحة، نصاف بن علية في تصريح لجوهرة أف أم، بأنه تم بالتنسيق مع شركات الطيران والديوان الوطني للطيران والمطارات تركيز 2 كاميرات حرارية لتقصي درجات حرارة المسافرين وعزل الحالات المشتبه بها وتقديم العناية الطبية اللازمة لها، على أن يتم تعميم هذه الكاميرات قريبا على بقية المطارات الأخرى والموانئ .

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