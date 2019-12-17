مطار قرطاج: حجز 103 ألف دولار أمريكي بحوزة مسافرين ليبيين

حجزت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج مساء أمس الإثنين 16 ديسمبر 2019، مبلغا من العملة الأجنبية بلغ 103 ألف دولار أمريكي أي بما يعادل 285 ألف دينار تونسي وذلك إثر مراقبة مسافرين ليبيي الجنسية على مستوى قاعة الرحيل قاصدين إسطنبول.

وكشفت الديوانة التونسية أن المذكورين تبيّن بأنهما قاما منذ يومين بتوريد هذا المبلغ المالي عند قدومهما إلى تونس و صرّحا به لمصالح الديوانة حسب الصيغ القانونية، إلاّ أنهما قاما بإيداعه لدى مواطن تونسي قبل السفر مجدّدا في اتجاه اسطنبول و بحوزتهما مبلغ 2400 دولار فقط.

وتمّت تبعا لذلك دعوة الطرف الثالث إلى الحضور بالمطار مصحوبا ببقية المبلغ المالي، أين تمّ إعلام المشتبه بهم بارتكابهم مخالفات صرفيّة متمثلة في التعامل بين مقيم و غير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي و إحالة عملة أجنبية على وسيط غير مقبول.

وتمّ تحرير محاضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التتبعات.

كلمات البحث :حجز;مسافرين ليبيين;مطار قرطاج