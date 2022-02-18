مطار قرطاج: ضبط شخص بحوزته أكثر من 2 كلغ من الكوكايين

تمكّنت مصالح محافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج، اليوم الجمعة 18 فيفري 2022، بناء على معلومات مفادها اعتزام شخص (أجنبي) تهريب شحنة من المخدّرات إلى بلادنا، من ضبط المعنيّ قادما من بلد أجنبي والذي بتفتيشه، تبيّن أنه يحمل كيس يحتوي على كمية من مخدّر « الكوكايين » (174 كبسولة و27 قرص) تزن 2.148 كلغ.

باستشارة

وكشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأن النّيابة العموميّة أذنت باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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