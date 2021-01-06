مطار قرطاج: ضبط 40 كبسولة من مخدّر الهيرويين بأمعاء مسافر

تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة يوم 01 جانفي 2021، من ضبط شخص يبلغ من العمر 29 سنة ببهو مطار تونس قرطاج قادما من بلد أجنبي الذي بعرضه على التصوير الطبي تبيّن وجود أجسام مشبوهة بأمعائه والتي بعد إخراجها طبيعيّا على مراحل تبيّن أنها 40 كبسولة من مخدّر « الهيرويين » تزن حوالي 330 غرام تبلغ قيمتها الماليّة حوالي 100 ألف دينار.

وأذنت النيابة العموميّة بمراجعتها بالإحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.

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