مطار قرطاج: ضبط 40 كبسولة من مخدّر الهيرويين بأمعاء مسافر

اخر تحديث : 06/01/2021

هيروين

تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة يوم 01 جانفي 2021، من ضبط شخص يبلغ من العمر 29 سنة ببهو مطار تونس قرطاج قادما من بلد أجنبي الذي بعرضه على التصوير الطبي تبيّن وجود أجسام مشبوهة بأمعائه والتي بعد إخراجها طبيعيّا على مراحل تبيّن أنها 40 كبسولة من مخدّر « الهيرويين » تزن حوالي 330 غرام تبلغ قيمتها الماليّة حوالي 100 ألف دينار.
وأذنت النيابة العموميّة بمراجعتها بالإحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.


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