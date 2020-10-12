مطلع نوفمبر: تونس تحتضن الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي

تحتضن تونس مطلع شهر نوفمبر المقبل، الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي سيلتقي فيه كل الفرقاء الليبيين من أجل استئناف العملية السياسية.

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاءه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز. اليوم الاثنين، استعداد تونس لوضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الهام ، مشيرا إلى أن هذا الحوار يندرج في إطار المقاربة التونسية للحل في ليبيا .

كما بين سعيّد بأن تونس ليست في منافسة مع أي جهة كانت وأن الهدف المنشود هو إيجاد تسوية سلمية للأزمة في هذا البلد الشقيق، معبرا عن تفاؤله الكبير بمستقبل الأوضاع في ليبيا التي تستحق وضعا أفضل مما هي عليه اليوم.

ومن جانبها أطلعت ستيفاني ويليامز رئيس الجمهورية على أهم مخرجات جولات الحوار المنبثقة عن مسار برلين، وقدمت له عرضا حول الترتيبات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة استعدادا لهذا الحدث البارز، كما أعربت عن شكرها وامتنانها لرئيس الدولة ولتونس على دعم عمل البعثة وعلى الاستعداد الكبير الذي لمسته من بلادنا لإنجاح هذا الحوار.

وأشارت المسؤولة إلى ما لمسته من إرادة صادقة لدى مختلف الفرقاء الليبيين من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، معتبرة أن الحوار الذي ستحتضنه تونس، يعد فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في العملية السياسية.

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