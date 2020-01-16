معبر الذهيبة: حجز مخطوطة أثرية تحمل رموزا عبرية

تمكنت مصالح الديوانة ليلة أمس الإثنين 15 جانفي 2020، من حجز مخطوطة أثرية تحمل رموزا عبرية على لفائف من الجلد تم ضبطها بحوزة مسافر ليبي الجنسية بعد إخضاعه لإجراءات التفتيش البدني عند استعداده للدخول إلى التراب التونسي.

و تحتوي هذه المخطوطات على 12 صفحة ورسوم و رموز يشتبه في أنها ذات صبغة تاريخية.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بالتحرّي مع المسافر المشتبه به أفاد بأنه كان ينوي بيع هذه المخطوطة بمدينة جربة.

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بإحالة المسافر مع المحجوز إلى المصالح الأمنية المختصة قصد مواصلة الأبحاث وإجراء الاختبارات اللازمة في الغرض.

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