معبر رأس الجدير: القبض على شخص وحجز كمية من الهيرويين



تمكنت وحدات تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة يوم الأحد 20 فيفري 2022، بالمعبر الحدودي برأس جدير من القبض على شخص على متن سيارة تحمل ترقيما أجنبيا وحجز حوالي 700 غرام من مخدر « الهيروين » مقسمة داخل لفافات بلاستيكية ومخفية بإحكام بين أغراضه (مخفية في أحذية).

واعترف الموقوف بالتحري معه بجلب المادة المخدرة من دولة أجنبية بطلب من شخص آخر (المورط الرئيسي) ، وفق بلغ صادر عن وزارة الداخلية.

وأذنت النيابة العمومية بالتنسيق معها بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه ومواصلة الأبحاث.

كلمات البحث :القبض;الهيرويين;رأس الجدير