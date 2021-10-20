معبر رأس الجدير: ليبيا تتمسّك بمواصلة فرض الاستظهار بتحاليل PCR

أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن الجانب الليبي تمسك بمواصلة فرض الاستظهار بتحاليل « بي سي ار » على كل وافد الى التراب الليبي عبر معبر راس جدير الحدودي سواء من التونسيين او الليبيين، رغم الغاء الجانب التونسي لهذا الاجراء على القادمين الى تونس من الذين استكملوا تلاقيحهم ضد فيروس « كورونا » وذلك خلال جلسة لوفد صحي من البلدين، انعقدت يوم امس الثلاثاء.

وبين العنز بأن قرار وزارة الصحة الغاء فرض تحليل « بي سي ار » على المسافرين جاء بعد تحسن الوضع الوبائي في تونس وقطع أشواط هامة في التلقيح مع ضرورة الانتباه ومواصلة العمل بمختلف اجراءات التوقي من فيروس « كورونا » للحفاظ على هذا الاستقرار، مضيفا ان مختلف الاجراءات تهدف الى التخفيف على المسافرين.

واتخذ الجانب التونسي بالاضافة الى الاجراءات السابقة، اجراء جديدا يخص سيارات الاسعاف ويتمثل فى ضرورة الاستظهار بالموافقة المسبقة من المصحة الموجه اليها المريض والتعهد بالتكفل به، بالاضافة الى الاستظهار بموافقة وزارة الصحة مع ضرورة تعهد نفس المصحة عند العودة الى بلاده بوضع ختم يثبت استقبالها للمريض وانه كان في فترة علاج بها.

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