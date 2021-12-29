معبر رأس جدير: إحباط تهريب 24238 حبة دواء مخدر نوع pregabalin

تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية المخدرة مخفية على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي عند القيام بإجراءات الدخول إلى التراب التونسي حيث بتمرير السيارة على جهاز الكشف بالأشعة تم التفطن إلى وجود أكياس مخفية بإحكام داخل أجزاء السيارة وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على 24238 حبة دواء مخدر نوع Nurika pregabalin300 mg » .

وكشفت الديوانة التونسية في بلاغ لها، بأنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم إثر إستشارة النيابة العمومية بالجهة الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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