معبر رأس جدير: احباط تهريب 375 ألف علبة سجائر أجنبية المصدر

تمكنت مصالح الفرقة التجارية للديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير، على اثر عمل استعلامي مفاده اعتزام شخص أجنبي تهريب كمية من السجائر من قطر مجاور على متن شاحنة ثقيلة تحمل ترقيما أجنبيا، من استهداف شاحنة مشتبه بها عند استعداد سائقها للقيام بالإجراءات الديوانية عند الدخول وبإخضاعها للتفتيش الدقيق تم ضبط عدد 375000 علبة سجائر أجنبية المصدر كانت مخفية بإحكام بين صناديق بلاستيكية داخل مقطورة الشاحنة المحجوزة.

وأكدت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضر في الغرض وبلغت القيمة الجملية للمحجوز 2 (إثنين) مليون دينار باعتبار وسيلة النقل، وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.

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