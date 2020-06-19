معتصمو الكامور يغلقون المدخل الرئيسي لمدينة تطاوين

أغلق منذ ساعات الصباح الأولى، معتصمو الكامور المدخل الرئيسي لمدينة تطاوين على مستوى قنطرة برورمة مطالبين بتطبيق اتفاق الكامور الممضى بين حكومة الشاهد واتحاد الشغل وممثلي التنسيقية في جوان 2017.

وينص محضر الاتفاق الذي تم إمضاءه يوم الجمعة 16 جوان 2017، بين الطرف الحكومي والنقابي ومعتصمي الكامور على:

-الإعادة الفورية للإنتاج والتشغيل لمخطة الضخ

-رفع الاعتصام من محطة الضخ وفتح طريق الكامور ورفع كل مظاهر الإعتصام

-انتداب أحد أفراد عائلة الفقيد « أنور السكرافي » وفرد من عائلة المصاب « عبد الله العواد » .

-انتداب 1500 بالشركات البترولية، 100 خلال شهر جويلية القادم، و150 في سبتمبر و200 في أكتوبر، و400 في نوفمبر، و150 خلال شهر ديسمبر المُقبل.

-إقرار منحة بحث عن العمل بـ 500 دينار تصرف للمنتدبين في الشركات البترولية ابتداء من شهر سبتمبر إلى حين الالتحاق بالعمل.

إلحاق 370 عاملا بالشركات البترولية مباشرة بشركة البيئة عند انتهاء عقودهم المؤقتة

انتداب 1500 بشركة البيئة جوان 2017

انتداب 1000 شخص في جانفي 2018

-انتداب500 شخص في جانفي 2019

-الالتزام بعدم تتبع المعتصمين عدليا

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