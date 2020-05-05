معدات تشخيص مخبرية من ألمانيا لفائدة معهد باستور والمستشفى العسكري

أعلنت سفارة ألمانيا بتونس على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أنه تم إيداع طرود تحتوي على معدات تشخيص مخبرية من قبل الحكومة الألمانية لصالح كل من المستشفى العسكري بالعاصمة ومعهد باستور في إطار برنامج السلامة البيولوجية.

وستُمكن هذه المعدات من تقييم العديد من العينات للحد من إنتشار فيروس كورونا في تونس.

وأكدت السفارة أن علماء البيولوجيا التونسيون والألمان يعملون بشكل وثيق في المجال الأمني من خلال « التعاون لردع التهديدات البيولوجية » ، مشيرة إلى أنه تم سابقا في هذا الإطار تسليم مخبر متنقل و الذي تم الإستعانة به في خضم الأزمة الراهنة.

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