معرض تونس الدولي للكتاب يعود من 28 أفريل إلى 7 ماي 2023

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها، أن معرض تونس الدولي للكتاب سيسجل عودته إلى موعده السنوي المعتاد في دورته السابعة والثلاثين، وذلك من 28 أفريل إلى 07 ماي 2023 بقصر المعارض بالكرم.

وذكّرت الوزارة أن تنظيم الدورة الرابعة للمعرض الوطني للكتاب التونسي سيكون خلال شهر فيفري من سنة 2023 كما تم الاعلان عنه سابقا، وستُعلن الوزارة في الأسابيع القادمة عن تفاصيل هذه الدورة.

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