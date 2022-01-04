معز تريعة: حالة وفاة وإصابة 20 شخصا وتضرر 24 سيارة

أعلن المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الثلاثاء، أن حادث مرور جدّ صباح اليوم على الساعة 07.17 دقيقة نتيجة الضباب الكثيف على مستوى الطريق السريعة تونس-سوسة في اتجاه تونس على امتداد 2 كيلومترات.

وبين تريعة بأنه تم تسجيل حالة وفاة لامرأة سُلمت جثتها إلى وحدات الحرس الوطني و20 مصاب بإصابات متفاوتة الخطورة من بينهم حالتان إصابتهم خطيرة .

كما تضررت جراء الحادث وتعطلت 24 سيارة تجري حاليا عملية إزاحتهم.

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