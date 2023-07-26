معز تريعة: 14 حريقا اندلعت خلال اليومين الماضيين تمّ السيطرة عليها

أكّد العميد معز تريعة الناطق الرّسمي باسم الحماية المدنيّة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، إنّ مجموع الحرائق التي اندلعت منذ أول أمس الاثنين

وتواصلت حتى اليوم الأربعاء بلغ 14 حريقا شمل سبع ولايات وهي جندوبة وباجة وسليانة والقصرين ونابل والقيروان وبنزرت.

وقد تمّت السيطرة على 12 حريقا منها بشكل كلّي في حين مازالت بعض جيوب النيران مشتعلة بمنطقتي ملولة وعين الصبح من مدينة طبرقة بولاية جندوبة.

وشدّد تريعة على أنّ الحماية المدنيّة لم تسجّل خسائر بشريّة جرّاء هذه الحرائق التي كانت

قريبة من السّكان، مبرزا أنّ الأولوية تكون دائما لحماية التّجمعات السّكنيّة.

وبخصوص أسباب هذه الحرائق، قال معز تريعة إن « كلّ الاحتمالات مطروحة خاصة وأن بعض الحرائق اندلعت بطريقة متزامنة ممّا يثير حولها الشبهات حيث اندلعت الحرائق بكلّ من مناطق سجنان وغزالة والظّواهرية (ولاية بنزرت) بطريقة متزامنة إذ لا تفصل بينها سوى 30 دقيقة ».

ولاحظ أن التحقيقات قد انطلقت للوقوف على أسباب كلّ الحرائق.

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