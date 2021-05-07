معهد الرصد الجوي: رصد هلال العيد يوم الثلاثاء

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الخميس، أن عملية رصد هلال شهر شوال (تحري هلال العيد) ستجرى في أغلب الدول الإسلامية على غرار البلاد التونسية ، بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 الموافق لـ29 رمضان 1442 هجري.

وتبعا للحسابات الفلكية يحدث الإقتران المركزي (ولادة هلال العيد) بعد غروب شمس يوم الثلاثاء بالبلاد التونسية وذلك عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وتوقع المعهد تبعا للمعطيات الفلكية تستحيل رؤية هلال العيد بعد غروب شمس الثلاثاء 11 ماي في كل الدول الإسلامية وكل أرجاء العالم وذلك للأسباب التالية.

1- حدوث الإقتران بعد غروب الشمس بالنسبة للدول التي تغيب بها الشمس قبل ولادة الهلال على غرار تونس وأغلب الدول الإسلامية.

2-غروب القمر قبل غروب الشمس رغم حدوث الاقتران قبل الغروب، على غرار موريتانيا

3- بالنسبة لغرب الكرة الأرضية ورغم حدوث الاقتران قبل الغروب ومكوث القمر لبعض الدقائق بعد غروب الشمس إلا ان مقدار ارتفاعه والقوس أقل بكثير من شروط الرؤية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهة الوحيدة المخول لها الإعلان عن بدايات الأشهر القمرية، هي ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية.

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