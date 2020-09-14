معهد الرصد الجوي يدعو لليقظة بهذه الولايات

نستقبل الأسبوع الجاري بتواصل التقلبات الجوية، حيث يشهد الطقس أمطارا رعدية وغزيرة احيانا ومصحوبة بالبرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة متوقعة بالشمال والسواحل الشرقية، وتكون بفاعلية اقل ببقية المناطق.

وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن السحب الرعدية الخريفية ترافقها امطار هامة في حيز زمني وجير مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة وتشكل السيول، داعيا إلى اليقظة بولايات تونس الكبرى، نابل، سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس ولاحقا قابس ومدنين.

يكون البحر مضطربا عموما والحرارة القصوى بين 21 و26 بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 28 و32 ببقية الجهات.

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