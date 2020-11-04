معهد الرصد الجوي يُحذر مستعملي الطريق من ضباب كثيف يحجب الرؤية

تتميز انطلاقة نهار اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، بظهور ضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، أما بعد تقشع الضباب تكون الأجواء مغيمة جزئيا باغلب المناطق.

ودعا معهد الرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة.

استقرار منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 20 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 24 و28 ببقية الجهات، مع رياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية.

يكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

كلمات البحث :الرؤية;ضباب;معهد الرصد الجوي