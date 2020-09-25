معهد الرصد الجوي يُحذّر: رياح قوية جدا تصل إلى 100 كلم/س

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة اليوم الجمعة، أن أبرز عناصر طقس اليوم هو شدة الرياح التي ستتراوح سرعتها بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات بين 60 و80 كلم/س وتصل سرعتها مؤقتا إلى 100 كلم/س في شكل هبات .

وبين معهد الرصد الجوي أن عامل الرياح يتطلب اليقظة قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية.

وستتجه درجات الحرارة الى الانخفاض غدا السبت خاصة بمناطق الشمال والمرتفعات حيث تتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة وتكون بين 26 و 32 درجة ببقية الجهات وتصل الى 35 درجة باقصى الجنوب.

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