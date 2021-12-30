معهد باستور: نسبة التحاليل الحاملة لمتحور «أوميكرون» تجاوزت 30 بالمائة

ارتفعت عدد التحاليل الحاملة للإصابة بمتحور « اوميكرون » لتتراوح نسبتها بين 30% و40% من مجموع الحالات الخاضعة للتقطيع الجيني في معهد باستور تونس، وفق ما أكّده هاشمي الوزير مدير المعهد وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا.

وأكّد الوزير أنّ نسبة التحاليل الحاملة لمتحور « أوميكرون » تخطت 30% من مجموع الإصابات الخاضعة للتقطيع الجيني، مرجحا أن يصبح هذا المتحور الجديد الأوّل في نسبة الانتشار في تونس ويزيح متحور « دلتا » الذي تبلغ نسبته 60% من مجموع الإصابات.

وأفاد الوزير بأنّ حالات الإصابة بمتحور « أوميكرون » سجلت بولايات إقليم تونس الكبرى (تونس واريانة وبن عروس ومنوبة)، وبإقليم الساحل وتحديدا ولاية المنستير.

ولم يستبعد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن يكون ظهور هذا المتحور سببا للزيادة المسجلة مؤخرا في حالات الإصابة بكورونا، معتبرا أنّ الوضع الحالي في تونس يشهد بداية موجة جديدة للفيروس.

وشدد الهاشمي الوزير على أنّ الحلول لاحتواء المنحى المتصاعد للإصابات تتطلب تطبيق الإجراءات الوقائية وخصوصا تلك المتعلقة منها ببروتوكولات تنظيم نشاط الفضاءات ذات الصبغة التجارية التي تلزم بعدم تجاوز نسبة 50%.

ودعا الوزير إلى ضرورة استكمال التلقيح بالجرعة الثالثة ضدّ كورونا، باعتبار وأنّ التلقيح يدعم التوقي ضدّ الاصابة بالمرض.

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