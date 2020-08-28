معهد باستور يدعو الراغبين في إجراء تحليل كورونا إلى الحجز مسبقًا



دعت إدارة معهد باستور تونس في بلاغ أًصدرته اليوم الجمعة، المسافرين المغادرين للتراب التونسي نحو وجهات تفرض إجراء تحليل « كوفيد-19″ إلى حجز موعد لضمان خدمات في أعلى مستوى، وفي نطاق طاقة استيعاب المعهد.

وذكّر المعهد بضرورة التسجيل على الموقع الخاص بذلك http://rdvnalyses.pasteur.tn ، منبّها إلى أن الحضور دون موعد يترتب عنه عدم إجراء التحاليل.

وبينت إدارة المعهد بأن المخابر العمومية والخاصة تؤمن تحاليل كورونا، داعية المسافرين الراغبين في مزيد الاستفسار حول الموضوع، إلى الاتصال بوزارة الصحة والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.

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