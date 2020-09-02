مع انتهاء أوسو: أمطار بأغلب الجهات مع برد وصواعق

سنشهد اليوم الأربعاء 02 سبتمبر 2020، والذي يمثل انتهاء اوسو استنادا للرزنامة الفلاحية أولى التقلبات الجوية الخريفية، حيث ستكون الأمطار حاضرة بأغلب الجهات وتكون رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.

هناك انخفاض متوقع في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 22 و26 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 26 و30 بالجنوب وتصل إلى 37 بالبرمة وبرج الخضراء.

تكون الرياح قوية بالجنوب و معتدلة فقوية نسبيا بالشمال والوسط كما تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.

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