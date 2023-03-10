مع بداية الحسوم: رياح قوية تصل سرعتها 70 كلم/س

يتميز طقس اليوم الجمعة، بشدة الرياح بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية، حيث تصل سرعتها إلى 70 كلم/س في شكل هبات، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب الى محليا شديد الاضطراب شرق البلاد.

اجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات ومن المنتظر ان تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 23 و29 ببقية المناطق.

ويمثل اليوم الجمعة 10 مارس 2023، بداية فترة الحسوم استنادا للتقويم الفلاحي المعروفة بهبوب الرياح القوية التي تساهم في تلقيح النباتات.

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